Hande Fırat: Artan vaka ve ölümler karşısında, devletin de alması gereken tedbirler yok mu?

Peki Ankara’da vaka sayısı ne zaman ve nasıl azalır? Afşin Emre Kayıpmaz’ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Ne yazık ki aylardır söylediğimiz tedbirlere uyumdaki gevşeklik ve umursamazlık bizi şu anda içinde bulunduğumuz kırmızı haritayla karşı karşıya bıraktı. Maskesiz, mesafesiz, sınırsız sosyalleşmemiz umursamazca devam ettiği sürece, biz ne yaparsak yapalım, işimizin çok zor olduğu kesindir. İnsanlarımız da artık salgının yönetimine katkıda bulunmalıdır. İnsanlarımız sağlık çalışanlarımızla işbirliği içinde olduğu, tedbirlere harfiyen uyduğu sürece, il genelinde alınan tedbirlerin de etkisiyle önümüzdeki haftalarda düşüşe geçecektir diye umuyorum. Bununla birlikte umursamaz sosyalleşmemiz devam ederse, düşüşe geçmek için daha çok beklememiz gerekir.”

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Kayıpmaz, İstanbul için de uyarıda bulundu. Anadolu’dan İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere dönüşlerin devam ettiğini hatırlattı. Kayıpmaz Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerini ve önerilerini ise sık sık yöneticilerle paylaştığının altını çizdi.

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz’ın açıklamaları böyle. Tabii ki bireysel önlemler ilk sırada. Ancak ekonomik ve sosyal koşullar göz önünde bulundurularak, artan vaka ve ölümler karşısında, devletin de alması gereken tedbirler yok mu? Kalabalık toplantılar, mitingler sürecek mi?

Hande Fırat’ın yazısı