Hande Fırat: Ankara’ya göre Biden ile Erdoğan görüşmesi bir-iki hafta içinde olabilir

Başından söyleyeyim, ‘Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz’ haberleri gerçeği yansıtmıyor. Birilerinin bu haberleri maksatlı olarak yaptırdığı düşünülüyor. Peki gerçekte durum ne?

Rusya’yla ilişkiler, S-400’ler, ABD’nin YPG ve PKK ile işbirliği, FETÖ, Halk Bankası, Suriye, Doğu Akdeniz, insan hakları gibi başlıklarda iki ülkenin arasında ciddi sorunlar var. Buna rağmen Ankara ve Washington arasında karşılıklı ‘yeni bir sayfa açma’ ve ‘diyalog kurulması isteği’ vurgulanıyor.

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Ankara’nın temel beklentisi, sorunların yönetilebildiği bir ilişki kurmak.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü Amanda Sloat ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ikinci ve kapsamlı görüşmeyi yakın zamanda yapacağı belirtiliyor.

Koltuğa resmen oturmadan, ilk yüz yüze görüşmeyi Ankara’daki mevkidaşlarıyla yapmak istediklerini ileten üst düzey isimler de oldu.

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Ankara’ya göre Biden ile Erdoğan görüşmesi de bir-iki hafta içinde olabilir.

Hande Fırat’ın yazısı