Hande Fırat: Ankara Libya’daki saldırının arkasında ittifak olduğunu düşünüyor

Libya topraklarındaki savaşın üzerindeki örtüyü çekip atabilir. Bu durum ülkeleri geri dönüşü olmayan noktalara götürebilir. İşte tam da bu yüzden Vatiyye Askeri Üssü’nü kimin vurduğu resmi olarak açıklanmıyor. Kimin hedef aldığı söylenmese de kime mesaj verildiği gayet açık. Ulusal Mutabakat Hükümeti ile orayı kalıcı üs haline getirmek isteyen ve radar, hava savunma sistemleri ile ASELSAN tarafından üretilen mobil elektronik harp sistemi kuran Türkiye. Türkiye’ye verilmek istenen üstü örtülü mesaj ise “Bu üsse konuşlanmayın, Hafter’in elinde bulunan Sirte ve Cufra’ya da operasyondan vazgeçin…”

Gelinen noktada, saldırının Türkiye karşıtı masada Hafter, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Rusya koordinasyonunda kararlaştırılmış olması herhalde kimseyi şaşırtmaz. Ankara da bu saldırının arkasında bir ittifak olduğunu düşünüyor.

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Hande Fırat’ın yazısı