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Yaramazlara biraz batar!

Hande Fırat: ‘Ankara CHP’de olmalı, ama illa Ankara İYİ Parti’de olursa başka büyükşehir verilmez’

Duyumumu aktarayım. Mesela MHP, Erzurum ve Denizli’de büyükşehire aday göstermekten vazgeçti. Benzer adımlar AK Parti’den de gelebilir. MHP’nin özellikle istediği, jest beklediği iller Mersin, Adana, Manisa ve Osmaniye. Iğdır’a ise stratejik bakılıyor.

Millet ittifakında düğüm Ankara demiştim. CHP’nin bakış açısı net: “Ankara CHP’de olmalı, ama illa Ankara İYİ Parti’de olursa başka büyükşehir verilmez.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitmeden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yüz yüze görüşmüştü. O tarihten beri iki partinin heyetleri henüz uzlaşamadı.

İYİ Parti açısından soru şu: “Ankara olmazsa kaç il İYİ Parti’ye verilecek?” Görüşmeler sürüyor. Sorunu Kılıçdaroğlu ile Akşener’in yapacağı görüşme ile çözmeleri bekleniyor.

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Hande Fırat’ın yazısı


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