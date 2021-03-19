Hande Fırat: AK Parti’ye göre konu siyasetin değil, yargının kararı

Türkiye yeni bir sürece girdiğini açıklamıştır. Bu sürecin de reformları, bireyi ve toplumu merkeze alan özgürlük ve demokrasiyi öncelediği söylenmiştir.

Bu yeni süreçte AK Parti kongresi ve bunun getireceği değişiklikler beklenmektedir.

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Ay sonunda AB, Türkiye gündemli bir zirve düzenleyecektir.

İşte tam da böyle bir zamanda siyasi aktörlerin açıklamalarının hemen ardından yargının harekete geçmiş olması, ‘zamanlama manidar’ tespitlerini de beraberinde getirmiştir.

Kararı tabii ki yargı verecek. Ancak nereden bakarsanız bakın, demokrasi ve özgürlük havadaki oksijen gibidir. Demokrasi ve özgürlüğün de evrensel kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bir gazeteci olarak parti kapatmaların çözüm olmadığını çok iyi tecrübe etmiş bir ülkenin; AB ve reform gündemi öncelikli konumdayken bazı hesapları dikkatli yapmasından yanayım.

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Son olarak, iktidar partisinin de konuya yaklaşımına bakmak gerekir. AK Parti’ye göre;

Konu siyasetin değil, yargının kararı.

Hande Fırat’ın yazısı