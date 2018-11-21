Hande Fırat: Adaya ‘Cumhur İttifakı Adayı’ denilecek

Tüm Türkiye’de değil, bazı illerde işbirliği. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ’da işbirliğine kesin gözüyle bakılıyor. İşbirliğinin doğru kurulması durumunda MHP tarafı, CHP ve HDP’nin elindeki 100’ün üzerinde belediyenin alınabileceğini düşünüyor.

“İktidar partisi nasıl olur da bir seçim çevresinden aday çıkarmaz” kaygısına da çözüm bulundu. İşbirliği çerçevesinde bazı illerde iki parti tarafından ortak aday çıkarılacak ya da tek bir partinin çıkaracağı, diğerinin destekleyeceği adaya “Cumhur İttifakı Adayı” denilecek.

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MHP zaten Ankara’da Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Binali Yıldırım isimlerine sıcak bakıyor.

Hande Fırat’ın yazısı