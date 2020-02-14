Hande Fırat: ABD’li üst düzey yetkili, Türkiye ve Rusya arasındaki gerilimin daha da artacağını düşünüyor

İdlib’deki gelişmeler, Rusya’nın gerilimi tırmandıran tavrı, ABD ve Rusya’nın Twitter atışması ve ABD’li heyetin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Türkiye’ye yaptığı ziyaret…

Baş döndüren İdlib trafiğini, ABD’li heyetin Ankara görüşmelerini ve Ankara-Washington ilişkilerini ABD’nin üst düzey dışişleri yetkilisi ile konuşma fırsatımız oldu. ABD’nin Türkiye politikasını anlamak açısından önem verdiğim bu bilgilendirmeyi başlıklar halinde sizlerle paylaşacağım. Üst düzey yetkili, Türkiye ve Rusya arasındaki gerilimin daha da artacağını düşünüyor.

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Hande Fırat’ın yazısı