Hande Fırat: ABD, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini yalan söylemekle mi itham ediyor?

Sözde müttefikimiz bu açıklamayı hiç yapmasa daha iyi olurdu. En azından yeni yönetim kendini bu kadar açık etmemiş olurdu. Sizden ricam, açıklamanın son cümlesini bir kez daha okumanız: “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz”…

Biden yönetiminin, NATO müttefiki Türkiye’nin yaptığı açıklamalarla ilgili kuşkusu mu var?

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ABD, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini yalan söylemekle mi itham ediyor?

Biden yönetimi, Türkiye ile ilişkilerinde berbat bir politika izlediğinin farkında mı?

Hande Fırat’ın yazısı