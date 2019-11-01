Hande Fırat: ABD ile ‘stratejik ortak’, ‘müttefik’ gibi tanımlamaların artık hiçbir önemi yok

Artık adı ne ‘ortaklık’ ne ‘stratejik ortaklık’ ne ‘müttefiklik’…

İlişki, ‘düzenli tehdit’e dönmüş durumda. ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikasından, bakış açısından, kullandığı dilden ve cezalandırma girişimlerinden bahsediyorum.

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Türkiye Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, ABD Türkiye’ye iki hediye(!) gönderdi. Sözde Ermeni soykırım tasarısı ile Türkiye’nin Suriye operasyonunu kınayan ve yaptırım önerileri yer alan iki tasarı Temsilciler Meclisi’nde art arda kabul edildi.

‘Dostluk grubu‘, ‘müttefik’, ‘stratejik ortak’, ‘model ortak’ gibi tanımlamaların artık hiçbir önemi yoktur.

Hande Fırat’ın yazısı