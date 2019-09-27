Hande Fırat: 20 yıl geçti, biz tam anlamıyla hazırlanamadık

Türkiye’nin herhangi bir yerinde deprem olduğunda ‘büyük İstanbul depremine hazırlanmayı’ yeniden gündemimize aldık. Sadece bir süreliğine… 1999 yılının üzerinden tam 20 yıl geçti. Belki de o gün geldi, belki de yaklaştı, belki daha var. Bilmiyoruz….

Uzmanların açıklamaları ışığında tek bildiğim ‘büyük deprem kaçınılmaz’… 20 yıl geçti, biz tam anlamıyla hazırlanamadık. Şu an bir yıl mı, yirmi yıl mı yoksa bir gün mü var bilmiyoruz. Bilmemiz gereken tek gerçek hazır olmak için kaybedecek tek bir saniyemiz olmadığı gerçeği.

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Hande Fırat’ın yazısı