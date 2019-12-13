Hande Fırat: 14 kişi Erdoğan’dan izin alarak ‘ikna görüşmeleri’ yaptı

BİR süredir, özellikle sosyal medyada haklarında çok şey yazılıyor. Yedi kişi oldukları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan izin alarak AK Parti’den ayrılanlarla “ikna görüşmeleri” yaptıkları… İşin doğrusunu merak ettim, kulisleri dolandım. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşayım.

– 7 değil, 14 kişiler. Ekrem Erdem, Ahmet Albayrak, Feyzullah Kıyıklık, Harun Karaca, Hasan Basri Yıldız, İdris Güllüce, İsmail Erdem, İsrafil Kışla, Kemal Çiftçioğlu, Mehmet Müezzinoğlu, Nuri Albayrak, Osman Develioğlu, Osman Kaan, Ünal Kacır.

Reklam

– İlk tur görüşmelerini tamamladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptılar.

– Kendi aralarında bir değerlendirme yapacaklar, o değerlendirmeye göre yeni bir görüşme yapıp yapmayacaklarına karar verecekler.

Hande Fırat’ın yazısı