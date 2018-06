‘Han Solo’nun silahı 550 bin dolara satıldı

‘Star Wars Episode VI – Return of the Jedi’ (Yıldız Savaşları: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü) filminde ABD’li oyuncu Harrison Ford’un canlandırdığı Han Solo karakterinin silahı, New York’ta düzenlenen bir açık artırmada 550 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 585 bin TL) alıcı buldu.

AA’nın BBC’den aktardığı habere göre, filmin sanat yönetmeni James Schoppe, Han Solo’nun silahı ve Ewok baltası dahil olmak üzere filmde kullanılan yaklaşık 40 parçayı Julien’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkardı.

Reklam

Han Solo’nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu.

Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı.