Hamzaoğlu’nun aklı Galatasaray’da: Geri dönüp yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum 

Osmanlıspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, bir gün eski kulübü Galatasaray’a geri dönmek istediğini söyledi.

‘Yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum’

“Zamansız bir ayrılık yaşadım” diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti: “Açıkçası tekrar kulübüme dönüp kulübüm için hizmet etmek, yarım kalan işlerimizi, hedeflerimizi tamamlamak istiyorum. Ama bunun ne zaman olacağı çok da önemli değil. Geçtiğimiz dönemde de hiç beklemediğimiz anda nasip oldu. Biz yine çalışacağız. Bugün Osmanlıspor’dayım, burası için en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Yarın başka bir kulüpte olurum, orası için olur. Bir gün yine nasip olursa Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışacağız.”

‘Kırgınlık yok ama üzgünüm’

Osmanlıspor’un hocası, “Ayrılık nedeniyle yönetime kırgın mısınız?” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Kırgınlığım yok tabii ama üzgünüm sadece. Çünkü iyi çalışıyorduk. Ayrılmamız için baktığımız zaman çok bir sebep yoktu. Ama yönetim böyle takdir etti. Nasıl bizi tercih ederken saygı duyuyorsak, gönderilirken de saygı duyduk ve o şekilde ayrıldık. Çünkü bizler geliriz, görevimizi yapar, zamanımız dolduğunda da gideriz. Bunun kararını verecek insanlar bizler değiliz.”