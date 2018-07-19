HDK ve ESP yöneticileri hakim karşısında: Hamzaoğlu ve Çelebi’ye tahliye

Afrin operasyonuna karşı yaptıkları açıklama nedeniyle beş aydır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Yardımcısı Fadime Çelebi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hamzaoğlu, duruşma öncesinde kravat takmak istediğini ancak ‘iyi hal göstergesi’ denerek izin verilmediğini söyledi. İki isim hakkında tahliye kararı verildi.

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Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre Hamzaoğlu ve Çelebi, beş aylık tutukluluğun ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya HDP ve CHP’li vekiller, sendika ve meslek örgütleri temsilcileri, ihraç edilen akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı yaptıkları için yargılanan ikisi tutuklu toplam 11 HDK ve bileşeni partilerin temsilcileri sözlerinin arkasında olduklarını yinelediler.

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Duruşmada söz alan Hamzaoğlu, savaşın insan eliyle yaratılan önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Çelebi ise “Biz barışa eşitliğe, kardeşliğe, halkların ortak yaşamına çağrı yaptığımız bir basın açıklamsı için yargılanıyoruz. Bana beş ay değil, beş bin yıl da verseler bunu söylemeye devam edeceğim” diye konuştu.

Adliyeye getirildiğinde konulduğu nezarethanede insan dışkısı bulunduğunu anlatan Hamzaoğlu, mahkemeye kravatla çıkmasına da izin verilmediğini söyledi. Hamzaoğlu, bu engelin sebebini sorduğunda ise “Kravat iyi hal göstergesi” yanıtı aldığını açıkladı.

Annesinin yoğun bakımda kalmasına rağmen tutukluluğunun cezaya dönüştürüldüğünü, ölmeden önce son bir kez annesini göremediğini dile getiren Hamzaoğlu, “Peki suç aleti neydi? 322 kelime, 27 satırdan oluşan bir basın açıklaması. Savaş insan eliyle yaratılan önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Ben insana kalabilmek istiyorum, tüm dostlarım gibi” dedi.

Mahkeme, Hamzaoğlu ve Çelebi hakkında tahliye kararı verdi.