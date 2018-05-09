Hamzaoğlu hakkındaki iddianame hazır: Tuğçe Tatari’nin kitabı delil gösterildi

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Tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Hamzoğlu’nun evinden çıkan ve aralarında Tuğçe Tatari’nin yazdığı ‘Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değilim’ adlı kitabın da bulunduğu bazı kitaplar suç delili olarak kabul edildi.

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Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre aralarında Prof. Dr. Hamzaoğlu ve HDP eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay’ın da bulunduğu 11 siyasetçi hakkındaki iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 20 Ocak 2018’de Suriye’nin Afrin bölgesinde bulunan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile sınır ötesi operasyon başlattığı, 4 Şubat 2018’de ise ‘Afrin halkının yanındayız’ başlığı ile Kemalbay, HDP bileşeni parti ve kurum sözcülerinin, HDK ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) temsilcilerinin ‘Afrin işgal girişimine’ ilişkin bir basın açıklaması yaptıkları belirtildi.

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‘Metnin katılımcıları arasında’

Açıklamanın içerisinde, “Afrin Suriye sınırı içinde Rojava’nın bir parçasıdır”, “Nereden atıldığı belli olmayan roketler”, “Afrini işgal girişimine son verilsin” gibi ifadelere yer verildiği belirtilerek, bunların da Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen suçlayıcı nitelikte olduğu ve ‘Zeytin Dalı operasyonunu itibarsızlaştırma’ amacı taşıdığı öne sürüldü. Açıklamayla terör örgütü PKK/KCK’ye destek verildiğinin, halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiğinin tespitinin ardından soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

HDP bileşenlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 Şubat’ta tutuklanan Hamzaoğlu’nun da HDK eş sözcüsü olarak metnin katılımcıları arasında olduğu ifade edildi.

Hamzaoğlu’nun evinde yapılan aramada ‘ele geçirilen’ Tuğçe Tatari’nin ‘Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değilim’, Murat Karayılan’ın ‘Bir Savaşın Anatomisi’, ‘Demokratik Toplum Kongresi Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Özerklik’ adlı kitaplar da iddianamede suç delili olarak gösterildi.

Gülmen ve Özakça’nın fotoğrafları da delil

Hamzaoğlu’nun evinde yapılan aramalarda Mustafa Sönmez’in ‘Kürt Sorunu ve Demokratik Özerklik’ adlı kitabın da yer aldığı belirtilerek, “Kitapta, sözde demokratik özerklik’le ilgili yazılara,Gülten Kışanak ile yapılan söyleşiye yer verildiği, yazarın bu konuyu Kadri Gürsel’le tartıştığının görüldüğü, kitapta İspanya’nın özerk bölge deneyimi, göç, ekonomik yapı, GAP, işsizlik, yoksulluk ve barışın tesisi ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış makalelere yer verilen yayın olduğu anlaşılmıştır” dendi.

Hamzaoğlu’nun sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Hamzaoğlu’nun harddisk imajında yer alan Halkların Demokratik Konseyi isimli yapıya ait pankart, poster ve tasarım dosyaları, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın cezaevinden yazdığı değerlendirilen mektuplar, ‘Onur Hamzaoğlu Roboski katliamı’ isimli word dosyası, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın fotoğrafları da delil olarak gösterildi.

İddianamede Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Eş Sözcüsü Kezban Konukçu Kok, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eşbaşkanları Naci Sönmez ve Özlem Eylem Tuncaeli, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şüpheli olarak yer aldı.