Hamzaoğlu, Denizli, Riekerink: Dursun Özbek yönetimi bir buçuk yıllık süreçte üç teknik direktör ‘eskitti’

Galatasaray’da Mayıs 2015’te başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bir buçuk yıllık süreçte üç teknik direktörün görevine son verdi.

Özbek yönetiminin göreve geldiği dönemde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu lig ve kupayı kazanmış bir isim olarak takımın, Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak da futbol şubesinin başındaydı.

Hamzaoğlu: Aralık 2014’te geldi, Kasım 2015’te gitti

Başkan Özbek ilk iş olarak kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte eski futbolcu Cüneyt Tanman’ı futbol şubesinde görevlendirdi. Tanman iki ay sonra istifa ederken, yıllık ücretine zam yapılan Hamzaoğlu takımda kaldı.

Buna karşın transfer döneminde yaşanan görüş ayrılıkları, Şampiyonlar Ligi’nde alınan başarısız sonuçlar ve sarı-kırmızılı takımın oyununa yönelik eleştiriler nedeniyle Hamzaoğlu için de tehlike çanları çalmaya başladı.

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli’nin 1 Aralık 2014’te gönderilmesinin ardından Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Hamzaoğlu’nun görevine 18 Kasım 2015’te son verildi.

Denizli: Kasım 2015’te geldi, Mart 2016’da gitti

Özbek yönetimi, Hamzaoğlu’nun ayrılışının ardından eski başkan Alp Yalman aracılığıyla temasa geçtiği Mustafa Denizli’yi 26 Kasım 2015’te üçüncü kez takımın başına getirdi. Ancak umulan gerçekleşmedi ve Denizli’yle işler daha da kötüye gitti. Tecrübeli teknik direktör, sezon sonunu beklemeden 1 Mart 2016’da yönetime istifasını sundu.

Sneijder’in önerisiyle

Denizli’nin gidişi sonrasında teknik direktör adayı olarak birçok isim ortaya atılırken, kaleci antrenörü Claudio Taffarel bir haftalığına takımın başında sahaya çıktı. Taffarel’in ardından altyapı antrenörü Orhan Atik görevi devraldı. Arayışlar sonuçsuz kalınca, takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’in önerisiyle altyapı direktörü Jan Olde Riekerink takımın başına getirildi.

Riekerink, Türkiye Kupası’nı kazanmasına rağmen 2016/17 sezonu için takımın başında düşünülmüyordu. Bununla birlikte UEFA’nın finansal-fair play kriterlerine uyulmadığı gerekçesiyle getirdiği transfer kısıtlaması, sarı-kırmızılı kulübün listesindeki isimleri ikna etmesini zorlaştırıyordu.

Sezona Süper Kupa’yla başladı

Yaklaşık iki ay süren arayış sonuç vermeyince Riekerink’le devam kararı ağırlık kazandı. Hollandalı teknik direktörün maaşı 250 bin avrodan 900 bin avroya yükseltildi.

Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş’ı yenerek sezona kupayla başlayan Riekerink ve Galatasaray için ligde de işler başlangıçta iyi gitti. Ancak sezonun ilk yarısında peş peşe gelen Trabzon, Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri ‘Riekerink Bey’ ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

Devre arasında teknik direktör değişikliğiyle ilgili yaşanan tartışmalara karşın, şampiyonluk yarışında henüz bir şey kaybedilmediği düşüncesi ağır basınca ikinci yarıya Hollandalı teknik direktörle başlandı.

Riekerink’in kadro tercihi, maç içinde yaptığı ve yapmadığı değişiklikler özellikle sosyal medyada eleştiri konusu olurken, zirve yarışındaki üç rakibinin de puan kaybettiği haftada Galatasaray’ın 17’nci sıradaki Galatasaray’a yenilmesi ‘bardağı taşırdı’. TT Arena tribünlerinden ‘Yönetim istifa’ ve ‘Riekerink istifa’ tezahüratları yükseldi.

‘Teknik direktör değişikliği zarar verir’ açıklamasından 48 saat sonra

Hollandalı teknik direktörün arkasında durarak onunla beraber yıkılmak istemeyen Dursun Özbek yönetimi, çareyi yolları ayırmakta buldu.

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu’nun Kayserispor maçı sonrası yaptığı “Yapılacak bir teknik direktör değişikliğinin takıma yarardan çok zarar vereceğini düşünüyoruz” açıklamasının üzerinden 48 saat geçmeden, başkan Dursun Özbek, Riekerink’in görevine son verildiğini duyurdu.