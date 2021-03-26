Hamza Yerlikaya, Vakıfbank’ın yönetiminden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, VakıfBank’ın yönetim kurulu listesinden çıkarıldı.
Milli güreşçi Yerlikaya, geçen yılın haziran ayında bankanın yönetimine atanmıştı. Finans konusunda uzmanlığı bulunmadığı bilinen Yerlikaya’nın atama kararı, tartışmaları da beraberinde getirmişti.
AA’nın haberine göre devlet bankası VakıfBank’ın olağan genel kurul toplantısı bugün yapıldı.
Hamza Yerlikaya’nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olurken, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi.
Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam edecek. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak.
Bankanın yönetim kurulu üyeleri Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi.