Hamurun üzerinde yeni bir soluk: Ananaslı pizzanın mucidi hayatını kaybetti

Ananaslı pizzanın mucidi Kanadalı Sam Panopoulos, 83 yaşında hayatını kaybetti.

DW’nin haberine göre, ‘Hawaii pizzası’ olarak da bilinen ananaslı pizzanın mucidi şef Panopoulos, henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Kanada’nın Ontario eyaletindeki Chatham kentindeki lokantasında 1962 yılından beri müşterilerine sunduğu ananaslı pizzanın yaratıcısı 83 yaşındaydı.

İzlanda Cumhurbaşkanı Guðni Jóhannesson, kısa bir süre önce pizzada ananası yasaklamak istediğini açıklamış, tepkilerin ardından “Ananası severim ama pizzada değil. İnsanların pizzada ananas kullanmasının önüne geçecek yasa çıkarma yetkim yok. Cumhurbaşkanlarının sınırsız gücü olmamalı” demişti.