Hamsi avı yasağı 7 Şubat’a kadar uzatıldı

İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresi 7 Şubat saat 00:00’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: DHA

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8 Ocak itibarıyla İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurmuştu.

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AA’nın haberine göre inceleme ve gözlemlerin yanı sıra başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla yapılan istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun (9 cm) altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görüldü.

Bu nedenle süre uzatıldı.