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Yaramazlara biraz batar!

Hamileyken virüse yakalanan 23 yaşındaki kadın kızını kucağına alamadan hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan dokuz aylık hamile Nagihan Kadı, corona virüsüne yakalanarak tedavi altına alındı. 23 yaşındaki Kadı, hastaneye yattıktan üç gün sonra bebeğini dünyaya getirdi ancak minik kızı Nehir’i kucağına alamadan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

İHA’nın haberine göre Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması nedeniyle durumu daha da ağırlaşan Kadı İstanbul’daki bir özel hastaneye sevk edildi. Genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Yaklaşık iki haftadır yaşam mücadelesi veren Kadı’nın Sağlık Bakanlığı’ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı.

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