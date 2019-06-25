Hamileyken kalemi yere düşürdüğü için ağlayan da var; duvardaki fotoğraf eğri duruyor diye ağlayan da

Kadınların hamilelik sürecinde normalden daha hassas olduğu, olur olmaz şeylere ağladığı veya tepki verdiği bilinen bir gerçek. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki, ‘Gece Yarısı İtirafları: Seks ve İlişki Üzerine Tavsiye’ adlı grupta, bu gerçekten yola çıkılarak anne adaylarına hamilelik sürecinde verdiği aşırı tepkiler, yaşadığı aşırı duygusallıklar soruldu. Dokuz ay 10 gün süreyle biriktirilen anıları anlatan kadınlar arasında kalemi yere düşürdü diye ağlayan da var; ısmarladığı yemek beklediğinden daha geç geldiğinde gözyaşlarına boğulan da!
Daily Mail gazetesi çoğu doğum yaptıktan sonra ‘itiraf edilen’, hamileliğin neden olduğu bazı ilginç anıları okurlarıyla paylaştı…
- Bir elimde bir kutu kurabiye, diğerinde dondurma vardı ve tırabzana tutunarak merdivenden çıkmak zorundaydım. Ne dondurmadan ne de kurabiyeden vazgeçebilirdim. Bu nedenle önce dondurmayı taşıdım sonra inip yere bıraktığım kurabiyeyi aldım. İkinci kez çıkarken ağlamak istedim.
- Kocamdan kızartılmış mozzarella çubukları istedim. Yolda dört tanesinin iki tanesini yemiş. Sinirimden delirdim. Bağırıp çağırdım; hala sakinleşemedim.
- Kuzenim evdeki meyve suyumun bir kısmını içmiş, ona “Bebeğimin meyve suyunu çalıyorsun” diye avaz avaz bağırdım ve bütün gün ağladım.
- Rüyamda acılı tavuk kanadı yediğimi gördüm. Gece saat 03.00’te uyanıp oğlumdan bana kanat bulmasını istedim.
- Hamileliğimin sekizinci ayında bir gün kocam işten geldi o kadar duygusallaşmıştım ki bana, “Günün nasıl geçti?” diye sorunca “Ben sadece temizlik, yemek pişirmek ve sana bebek yapmaya yarıyorum. Beni sevmiyorsun” dedim ve saatlerce ağladım. O da çocuklar için bir bakıcı çağırdı ve beni önce yemeğe sonra da sinemaya götürdü.
- Salonda duvarda asılı olan fotoğraflardan biri yamuk durduğu için ağladığımı anımsıyorum.
- Bir gün işyerindeki su şişem kayboldu ve ben hüngür hüngür ağladım.
- Yolda yürürken biri bana ters baktı; sokak ortasında ağlamaya başladım.
- 25’e bastığım gün ağladım çünkü bu yaşa girmek istemiyordum.
- Küvete doldurduğum su karnımın yarısına bile gelmeyince ağladım.