Hamileyken kalemi yere düşürdüğü için ağlayan da var; duvardaki fotoğraf eğri duruyor diye ağlayan da

Kadınların hamilelik sürecinde normalden daha hassas olduğu, olur olmaz şeylere ağladığı veya tepki verdiği bilinen bir gerçek. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki, ‘Gece Yarısı İtirafları: Seks ve İlişki Üzerine Tavsiye’ adlı grupta, bu gerçekten yola çıkılarak anne adaylarına hamilelik sürecinde verdiği aşırı tepkiler, yaşadığı aşırı duygusallıklar soruldu. Dokuz ay 10 gün süreyle biriktirilen anıları anlatan kadınlar arasında kalemi yere düşürdü diye ağlayan da var; ısmarladığı yemek beklediğinden daha geç geldiğinde gözyaşlarına boğulan da!

Fotoğraf: www.parents.com

Daily Mail gazetesi çoğu doğum yaptıktan sonra ‘itiraf edilen’, hamileliğin neden olduğu bazı ilginç anıları okurlarıyla paylaştı…

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