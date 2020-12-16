Hamileyken ‘corona’ya yakalandı; bebeği sezaryenle alındı: 27 yaşındaki Merve kurtarılamadı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti. Kavala’nın önceki başvurusu reddedilmişti. İkinci başvurunun iç tüzükteki ‘çelişki ya da nitelik’ maddesine atıfla sevk edilmesi dikkat çekti.