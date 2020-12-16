Hamileyken ‘corona’ya yakalandı; bebeği sezaryenle alındı: 27 yaşındaki Merve kurtarılamadı

Trabzon’da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede bebeğini 28 haftalıkken sezaryenle dünyaya getirmek zorundan kalan 27 yaşındaki Merve Aygüneş hastalığa yenik düştü.
Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Dr. Ahmet Uğur Aygüneş ve hamile eşi Merve Aygüneş’e, geçen ay görülen bazı semptomlar üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı.
Sonuçları pozitif çıkan Aygüneş çifti, tedaviye alındı. Ahmet Uğur Aygüneş, tedavisinin ardından sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olurken hamile eşi Merve Aygüneş’in ise durumu kötüleşti.
Doktorlar, altı aylık bebeğin sezaryenle alınmasına karar verdi. Aygüneş’in bebeği dünyaya geldi.
Aygüneş yoğun bakım ünitesine alındı bebeği ise kuvöze konuldu. Entübe edilen Aygüneş, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
İki çocuk annesi Merve Aygüneş’in cenazesi, Karşıyaka Cami’de salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.