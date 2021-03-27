Hamileyken 16 kez bıçaklanıp öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü, koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmış!

İzmir’de imam nikahlı eşi tarafından 16 kez bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nün daha önce ölüm tehdidi nedeniyle koruma kararı aldırttığı ortaya çıktı.

Anıl Y., gözaltına alındı. (Fotoğraflar: AA/DHA)

24 yaşındaki Anıl Y., üç aydır ayrı yaşadığı 17 yaşındaki altı aylık hamile Sezen Ünlü’yü dün akşam Konak ilçesindeki Güney Mahallesi 1158 Sokak’ta bıçaklayarak öldürmüş, ardından kaçmıştı.

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Katil Anıl Y., polis tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan Sezen Ünlü ve karnındaki bebeği hayatını kaybetmişti.

Evlada veda

Ünlü’nün cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Baba Serdar Ünlü ve anneanne Remziye Orallı, mezar başında uzun süre gözyaşı döktü.

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Uzaklaştırma ve koruma kararı varmış

AA’nın haberine göre baba Serdar Ünlü, yaklaşık bir yıl önce kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Y.’nin ailesiyle gelerek kızını istediğini, yaşının küçük olması nedeniyle nikahsız şekilde birlikte yaşamalarına rıza gösterdiğini söyledi.

Katil zanlısının yaklaşık üç ay önce kızını darp ederek ölüm tehididinde bulunduğunu aktaran Ünlü, kızının ilgili makamlara başvurarak koruma kararı aldırdığını ve kendi evlerine taşındığını belirtti.

Sezen Ünlü’nün 25 Şubat’ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne müracaat ettiği ve A.Y’ye aile mahkemesince iki ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Öte yandan, ailesi Ünlü’nün kornealarını bağışladı.