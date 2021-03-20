Hamile kediye şiddet uygulayan kişi para cezasıyla serbest: ‘Sonuçta insana vurmadım, hayvana vurdum’

Ankara’da spor salonu çalışanlarının beslediği hamile kediye çanta fırlatan kişinin S.B. (45) olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp 1033 lira para cezası uygulanarak serbest bırakılan S.B. ifadesinde “Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dedi.

Fotğraf: DHA

16 Mart’ta Keçiören ilçesinde yaşanan olayda spor salonun önündeki kaldırımda yürüyen bir kadın, sandığın üzerinde kendi halinde oturan kediye tokat atıp yoluna devam etmişti. Ardından kısa süre sona geri dönen kadın bu kez elindeki çantayı kediye fırlatmıştı.

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Spor salonu çalışanları güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulunmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu kadının S.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.B. emniyetteki ifadesinde kedinin dört gündür kendisini takip ettiğini öne sürerek, “Ben de olay günü tekrar görünce sinirlendim ve ona vurdum. Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım, sahibinden özür dilerim” dedi.

Ankara başsavcılığınca hakkında ‘mala zarar verme‘ suçundan adli işlem başlatılan kadın para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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‘Para cezasıyla kurtulması üzdü’

İşyeri sahibi Görkem Akyüz, S.B.’nin emniyetteki ifadesine tepki göstererek şunları söyledi: “Kadını yakalayan polis ekiplerine çok teşekkür ederim, sağ olsunlar anında bize haber verdiler. Kadının yakalandığını duyunca mutlu olduk. Kadının emniyette verdiği ifadeyi duyunca şok oldum. Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteriyor bu ifadeler. Böyle bir ifade olamaz. Kamera kayıtları da var, kedi yaklaşık altı aydır burada. Karnesi dahil her şeyi var. Biz kedinin tüm aşılarını yaptırdık. Böyle bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Onun bize karşı olan özrünü de kesinlikle kabul etmiyoruz. Yakalandığının sevincini yaşarken para cezasıyla kurtulmasının üzüntüsünü de yaşıyoruz.”