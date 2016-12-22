Hamile kadını darp eden saldırgan hakkında 20.5 yıla kadar hapis talebi

Manisa’da parkta spor yapan Ebru Tireli adlı kadını darp eden ve ifadesinde suçunu itiraf eden saldırgan Davut Kahraman hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İddianamede Kahraman için Tireli’ye saldırısının dışında, benzer bir saldırıya uğradığını polise anlatarak Kahraman’ın yakalanmasını sağlayan Neslihan Ç.’ye yönelik suçlarından da toplamda 20.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Kahraman hakkında Tireli’ye ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 6.5 yıla kadar, Neslihan Ç’ye yönelik olarak ‘hakaret ve cinsel saldırı’ suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Neslihan Ç. polise verdiği ifadede, 10 gün önce kendisine de kırmızı ve aynı markalı araçtan inen bir kişinin saldırdığını, şahsın aracının plakasını aldığını ancak şikayetçi olmadığını söylemişti.

Neslihan Ç.’nin iddianamede şu ifadeleri kullanıldı: “25 Kasım akşam saatlerinde evime gidiyordum. Arkamdan bir araç sesi duydum. Yaya kaldırımında olduğum için aracı önemsemedim. Aracın sürücüsü aracın camından sarkarak kalça ve bel kısmıma vurdu. Eliyle mi başka bir cisimle mi vurduğunu fark edemedim. Şahıs bana ‘Seni bir daha burada bu saatte görürsem, seni sinkaf ederim’ dedi. Plakasını aldım ama korktuğum için polise ihbar etmedim. Daha sonra Ebru Tireli benzer olaya maruz kalınca durumu polislere bildirdim. Bu kişiden şikayetçiyim.”

Ne olmuştu?

Turgutlu ilçesinde dört aylık hamile Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaparken kimliği bilinmeyen bir erkeğin saldırısına uğradı.

Kırmızı bir arabadan inen bir erkek, yürüyüş yapan Tireli’nin yanına giderek, “Bir daha burada yürüyüp spor yapmayacaksın” tehdidiyle ayakkabısını çıkarıp vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbelerle yere düşen Tireli, karnındaki bebeğini korumak için saldırgandan özür dilemek zorunda kaldı.

‘Hamileyim diye yalvardım’

Tireli, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hamileyim, ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı… Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı.”

Manisa’da parkta yürüyüş yaparken bir saldırgan tarafından darp edilen 4 aylık hamile #EbruTireliYalnızDeğildir

Ses ver Türkiye!!! pic.twitter.com/VoFMWef1yt — Ertugrul Albayrak (@ertgrlalbyrk) December 8, 2016

Bir an için bebeğini kaybettiğini sanan Tireli, saldırının ardından eşini arayarak hastaneye gittiklerini belirtti: “Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması… Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapüşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü.”

‘Eşimi kaybedebilirdim’

Ebru Tireli’nin eşi Akın Tireli de şahsın cezalandırılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bu şahsın biran önce yakalanarak cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Eşimin başına gelenlere inanmak çok güç. Hamile kadına bu nasıl yapılabilir? Bir saldırgan yüzünden hem eşimden hem de doğmamış çocuğumdan olabilirdim. Bizim hiçbir kimse ile ne kavgamız ne de bir husumetimiz var. Adalet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız.”