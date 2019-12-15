Hamile eşini öldüren adama ‘tahrik indirimi’ istemi: Aldatıldığını düşünmüş!

Kars’ta bir mahkeme başkanı, iki çocukları bulunan sekiz aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren adama ‘tahrik indirimi’ uygulanmasını gerektiğini bildirdi. Hakim, cinayetin ‘sinkaflı sözlerin tesiriyle’ işlendiğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Sarıkamış ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Barış Alkan, 23 yaşındaki eşi Sezen Alkan’ı 30 Mayıs 2018’de defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayetin ardından kaçan adam ağaç kovuğunda yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

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Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 21 Kasım’daki duruşmasında, üç hakimden ikisinin oyuyla Barış Alkan’a ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş, iyi hal uygulanmamıştı. Anne karnındaki bebek ise kurtarılarak devlet korumasına alınmıştı.

İndirim istedi

Davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Kararda mahkeme başkanı karşı oy gerekçesini açıkladı.

Karşı oy yazısı şöyle: “Sanık ile maktul eşinin uzun zamandır aile içi yaşanan tartışmalar nedeniyle geçimsiz oldukları tüm dosya kapsamı ile sabittir. Sanığın aşamalarda, sanığın annesi H. ile babası O.’nun ise dinlendikleri 9 Ekim 2019 tarihli duruşmada beyan ettikleri üzere maktul Sezen’in sanığa sürekli sinkaflı sözler sarf etmesi ve sanığın maktulün kendisini aldattığına yönelik kendi iç dünyasındaki kurgusunun bu sinkaflı sözlerin tesiriyle birleşmesi neticesinde sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından ve şüpheden sanık yararlanır evrensel hukuk ilkesi gereği bu durumunda aksi dosya kapsamında sabit olmadığından sanık hakkında asgari hadden TCK’nın 29’uncu maddesinin (haksız tahrik) uygulanması gerektiğinden ‘sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına’ dair sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum.”

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‘Aldattığına dair delil yok’

Gerekçeli kararda ise sanığın, kadının kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği, bunu ispatlayamadığı ve somut delil konulamadığı belirtildi. Kararda, sanığın mahkemede çelişkili savunma yaptığı, mahkemede eşinin kendisini aldattığına dair beyanda bulunmadığı da dile getirildi.