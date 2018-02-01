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Yaramazlara biraz batar!

‘Hamile çocuklar skandalı’nı ortaya çıkaran memura yine ‘sürgün’

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İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ndeki ‘hamile çocuklar skandalı‘nı ortaya çıkaran memur İclal Nergiz’in yeniden hastane binası içinde görevlendirilmesini içeren yazı, olayın gündeme gelmesinden altı gün sonra iptal edildi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, sosyal hizmet uzmanı Nergiz, geçen 2 Ekim’de hamile çocuklara ilişkin kayıtları hastane yönetimine bildirdikten sonra hastaneden ‘sürülerek’ Sefaköy’de bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevlendirilmişti.

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Nergiz bu birimde çalıştığı süreçte hastane yönetimi 12 Ocak’ta yeni bir karar aldı. Bu kararla Nergiz, hastane binası içinde bulunan Çocuk Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi’nde görevlendirildi. Olayın gündeme gelmesinden altı gün sonra hastane yönetimi yeni bir kararla Nergiz’in görevlendirme kararının iptal edildiğini belirtti.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Kerem Erkalp görevlendirme yazısına ilişkin alınan iptal kararının kendi tasarrufları olduğuna belirterek, “Bunu sorgulamak gazetecinin görevi değil” yanıtı verdi.

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2017’de beş aylık süreçte getirilen yaşı 18’in altında 115 çocuğun kayıtlara geçmediği ve polise suç ihbarında bulunulmadığını ortaya çıkmıştı. Bu çocuklardan 38’i 15 yaşından küçük.

Küçükçekmece savcılığı, konuyla ilgili iki hastane görevlisi hakkında  ‘suçu bildirmemek’ ve ‘çocuklara cinsel saldırı’ suçları kapsamında iki ayrı soruşturma yürütüyor.

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