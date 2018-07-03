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‘Hamile çocuklar skandalı’ davasında ilk duruşma: Sanıklar ‘FETÖ’yü suçladı

 

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan hamile çocuklar skandalının ilk duruşmasında başhekim yardımcısı A.A. ve sosyal hizmetler uzmanı N.D., suçlamaları kabul etmeyerek ‘FETÖ’yü ve ihbarı yapan İclal Nergiz’i suçladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki hastanede, sosyal hizmetler uzmanı İclal Nergiz’in ihbarıyla öğrenilen skandal, 18 yaşın altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcılığın bilgilendirilmediği ortaya koymuştu. A.A ve N.D hakkında dava açılmıştı.

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Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Küçükçekmece 20’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan iki sanık, avukatlarıyla birlikte katıldı.

Başhekim yardımcısı A.A, suçsuz olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini isteyerek, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda işlemler yapıldı. Herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Hakkımda açılan bu davanın ‘FETÖ’nün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Sosyal hizmetler uzmanı N.D. de iddianamede suçun bitiş tarihi olarak gösterilen tarihten 15 gün önce görevinden ayrıldığını söyleyerek, “Benim görevden ayrıldığım tarihle suçun bitiş tarihleri arasında ihbarda bulunan İclal Nergis görevliydi. Bu tarihler arasında eğer bir suç varsa suçlusu İclal Nergiz’dir” dedi.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirini sona erdirdi. Sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğu da kaldırıldı.

Öte yandan mahkemede tanık olarak dinlenmek üzere çağırılan ancak duruşmaya gelmeyen Nergiz hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

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