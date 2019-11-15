‘Hamile çocuklar’ davası: İki polis tanık olarak dinlenecek

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında, 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmemesiyle ilgili 18 doktorun yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme, iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmadığı iddia edilen doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A birden fazla vakayı bildirmediği gerekçesiyle ‘zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi‘ suçundan altı aydan üç yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Birer vakayı bildirmediği anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan altı aydan ikişer yıla kadar hapis talep ediliyor.

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Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşma, kimlik tespitinin ardından uzman doktor O.Y.’nin savunmasıyla başladı.

O.Y., şunları söyledi: “Söz konusu hasta şiddetli adet sancısı şikayetiyle geldi. Dış gebelik ihtimalini göz önüne bulundurarak kadın doğuma sevk ettim. Olayı da doktorların kullandığı bilgisayar sisteminde açıkladım. Hastanın hamile olmadığı da muayene eden doktor tarafından tespit edildi. Fakat bu doktorların kullandığı o sisteme yanlış geçirildi. Ben sistemde görevimi yapmamış gibi, kayıt oluşturulmamış gibi gösterildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”



‘Adnan Oktar Suç Örgütü Davası’nda da tutuklu olarak yargılanan kadın doğum uzmanı H.E.A. şöyle konuştu: “Gelen hastaların çoğunluğu Suriyeliydi. Bildirimin ne şekilde yapılacağı tarafımıza tebliğ edilmediğinden hastane polisine ve sosyal hizmetler birimine bildiriyorduk. Biz tüm yaşı küçük hastaların bilgilerini polis ekiplerine verdik. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum.”



Duruşmada tanık olarak dinlenen iki doktor ve bir personel ise 18 yaş altı gebelik şüphesi bulunan tüm hastaların uzman doktorlara ve polislere bildirildiğini, fakat hastalar Suriyeli olduğu için polisler tarafından işlem yapılamadığını söyledi.

Mahkeme, duruşmada iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.