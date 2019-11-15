Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Hamile çocuklar’ davası: İki polis tanık olarak dinlenecek

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında, 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmemesiyle ilgili 18 doktorun yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme, iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmadığı iddia edilen doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A birden fazla vakayı bildirmediği gerekçesiyle ‘zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi‘ suçundan altı aydan üç yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Birer vakayı bildirmediği anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan altı aydan ikişer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Reklam

Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşma, kimlik tespitinin ardından uzman doktor O.Y.’nin savunmasıyla başladı.

O.Y., şunları söyledi: “Söz konusu hasta şiddetli adet sancısı şikayetiyle geldi. Dış gebelik ihtimalini göz önüne bulundurarak kadın doğuma sevk ettim. Olayı da doktorların kullandığı bilgisayar sisteminde açıkladım. Hastanın hamile olmadığı da muayene eden doktor tarafından tespit edildi. Fakat bu doktorların kullandığı o sisteme yanlış geçirildi. Ben sistemde görevimi yapmamış gibi, kayıt oluşturulmamış gibi gösterildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

‘Adnan Oktar Suç Örgütü Davası’nda da tutuklu olarak yargılanan kadın doğum uzmanı H.E.A. şöyle konuştu: “Gelen hastaların çoğunluğu Suriyeliydi. Bildirimin ne şekilde yapılacağı tarafımıza tebliğ edilmediğinden hastane polisine ve sosyal hizmetler birimine bildiriyorduk. Biz tüm yaşı küçük hastaların bilgilerini polis ekiplerine verdik. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum.”

Duruşmada tanık olarak dinlenen iki doktor ve bir personel ise 18 yaş altı gebelik şüphesi bulunan tüm hastaların uzman doktorlara ve polislere bildirildiğini, fakat hastalar Suriyeli olduğu için polisler tarafından işlem yapılamadığını söyledi.

Mahkeme, duruşmada iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Reklam

‘Hamile çocuklar skandalı’ davasında ilk duruşma: Sanıklar ‘FETÖ’yü suçladı

‘Hamile çocuklar skandalı’nı ortaya çıkaran memura yine ‘sürgün’

Hastanedeki ‘hamile çocuklar’ı bildirmeyen kamu görevlilerine soruşturma yolu açıldı

Hastanedeki ‘vahim sır’dan yeni bilgiler: Beş tutuklama, şikayetçi olan mağdur yok

Hastanedeki ‘vahim sır’: Günde ortalama üç dört hamile çocuk geliyormuş

Hastanedeki ‘hamile çocuklar’ı polise bildirmeyen iki görevliye dava

Bu nasıl yasa! Vali, ’15-18 yaş arası hamilelik için bildirim zorunluluğu yok’ dedi

‘Hamile çocuklar skandalı’nı ortaya çıkaran memur: Hastanede dışlandım

Hastanedeki ‘hamile çocuklar skandalı’na iki soruşturma: Savcı ifadeye çağırdı

Bir zahmet: Sağlık Bakanlığı ‘hamile çocuk’ listesini inceleyecek

İstanbul’da bir hastane: Beş ayda 38’i 15 yaş altı, 115 hamile çocuğun kaydı gizlenmiş

SON HABERLER

Mümtaz Soysal, Mümtaz Bey, Mümtaz Abi, Mümtaz, Mümtaz Hoca…

Mümtaz Soysal, yaşamın farklı anlarında olabildiğince tutarlı kalmaya,
ilkelerinden ödün vermemeye çalışmış biri. Pek çoğumuz gibi. Ne haklı kızgınlık uyandıran tek bir yazıdan, ne beğenilmeyen bir konuşmadan, ne de benimsenmeyen bir siyasal tepkiden ibaret.

Reuters: İmamoğlu Londra’da metro için finansman arayışında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya ziyaretinde, Londra Büyükşehir Belediye (GLA) Başkanı Sadiq Khan’la görüştü. Khan, İmamoğlu’na, “Seçilmeniz, tüm dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız, bizim başarımızdır, umut verdiniz” dedi.

Senatör Graham: S-400 çözümlenemezse Türkiye’ye yaptırımı Senato’dan da geçiririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray’daki görüşmesine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ‘S-400 konusunda bir çözüm bulunamadığı takdirde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının yeni versiyonunun Senato’dan da geçirileceğini’ söyledi. Graham, bunun olmasını ummadığını, ancak ‘seçimin Türkiye’ye kaldığını’ belirtti.

Beyaz Saray’da mütebessim

Soru, “Erdoğan, Trump’a gidiyor: S-400’lerden kurtulmak için değilse neden?” şeklindeydi ve bu köşede 8 Kasım’da yayımlanan yazımın başlığıydı aynı zamanda.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...