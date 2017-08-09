Hamburg’da twitter eylemi: Hey Twitter!

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Alman mizahçı Shahak Shapira Hamburg’da twitter ofisi önünde bir eylem gerçekleştirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Alman mizahçı, nefret söylemi içeren tweetleri silmediği için Twitter’ın Hamburg’daki ofisinin önüne silinmeyen tweetleri yazdı. Shapira, nefret söylemiyle ilgili altı ay içinde 300 tweeti Twitter’a ilettiğini, ancak sadece dokuzuna şirketin cevap verdiğini söyledi.

Reklam

Shapira protestosunu #HeyTwitter etiketiyle paylaşarak YouTube’a da videosunu ekledi. Alman mizahçı videoda, “Eğer Twitter beni bunları görmem için zorluyorsa, ben de onları görmek zorunda bırakırım” dedi.

Daha önce de soykırım eleştirisi yapmıştı

Shapira daha önce de Berlin’de bulunan Yahudi Soykırımı anıtında selfie çekilmesini eleştirmek amacıyla ‘Yolocaust’ adını taşıyan bir kampanya gerçekleştirmişti. 12 tane selfie’nin arka planına soykırım görselleri montajlayarak, çekilen selfileri ‘aptalca ve uygunsuz’ olarak niteleyen komedyen, ‘insanların gerçekte ne yaptıklarını anlamalarını amaçladığını’ söylemişti.