Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hamburg’da twitter eylemi: Hey Twitter!

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Alman mizahçı Shahak Shapira Hamburg’da twitter ofisi önünde bir eylem gerçekleştirdi.

Fotoğraf: BBC Türkçe

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Alman mizahçı, nefret söylemi içeren tweetleri silmediği için Twitter’ın Hamburg’daki ofisinin önüne silinmeyen tweetleri yazdı.  Shapira, nefret söylemiyle ilgili altı ay içinde 300 tweeti Twitter’a ilettiğini, ancak sadece dokuzuna şirketin cevap verdiğini söyledi.

Reklam

Shapira protestosunu #HeyTwitter etiketiyle paylaşarak YouTube’a da videosunu ekledi. Alman mizahçı videoda, “Eğer Twitter beni bunları görmem için zorluyorsa, ben de onları görmek zorunda bırakırım” dedi.

Daha önce de soykırım eleştirisi yapmıştı

Shapira daha önce de Berlin’de bulunan Yahudi Soykırımı anıtında selfie çekilmesini eleştirmek amacıyla ‘Yolocaust’ adını taşıyan bir kampanya gerçekleştirmişti. 12 tane selfie’nin arka planına soykırım görselleri montajlayarak, çekilen selfileri ‘aptalca ve uygunsuz’ olarak niteleyen komedyen, ‘insanların gerçekte ne yaptıklarını anlamalarını amaçladığını’ söylemişti.

 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Madem ekonomi iyi gitmiyor neden borsa rekor kırıyor?

Herkesin bizi kıskandığı (!) bu dönemde altını tekrar çizmek gereken husus, piyasa yatırımcılarının kısa vadeli risklere demokratik standartlarda yaşanan erozyon veya otoriterleşmeye göre daha hassas yaklaştığı gerçeği.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...