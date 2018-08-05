Hamas’a göre İsrail’le anlaşma, ‘ablukanın kalkması için bir fırsat’

Hamas, İsrail’le olası ateşkes anlaşmasını ‘Gazze’deki ablukanın kalkması için bir fırsat’ olarak görüyor.

Filistinli İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile İsrail’in, Mısır aracılığıyla beş yıllık bir anlaşma üzerinde çalıştıkları öne sürülmüştü.

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AA’nın haberine göre Hamas, İslami Cihad hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer gruplar bugün anlaşmanın detaylarını görüşmek için toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Hamas milli ilişkiler daire başkanı ve siyasi büro üyesi Husam Bedran, anlaşma için “Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var” dedi.

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Bedran, İsrail ile muhtemel anlaşmanın diğer Filistinli grupların onayı olmadan tek başına Hamas tarafından yapılamayacağını söyledi.

Gazze’de 2006’dan bu yana İsrail ablukası devam ediyor.

Anlaşmada ne var?

İki taraf arasındaki ateşkes anlaşması, Hamas’a yakın kaynaklar tarafından Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesine sızdırılmıştı.

İlk aşamasının bu hafta hayata geçmesi planlanan anlaşmaya göre, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin etrafındaki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması Gazze Şeridi’ndeki hayat şartlarının iyileştirilmesi, bölgeye yönelik ablukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün girişine izin verilmesi ve İsrail şebekesi üzerinden Gazze’ye enerji akımının artırılmasını içeriyor.

Üçüncü aşama ise Mısır’ın İsmailiye kentinde bir limanın inşa edilmesi ve Mısır topraklarında bir havalimanının açılmasının yanı sıra Sina Yarımadası’nda bir elektrik santralinin hizmet vermesinin ardından Gazze Şeridi’nin yeniden imarı gibi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesinden oluşuyor.