Hamas lideri, 32’inci kuruluş yıldönümünde Erdoğan ile bir arada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldiği açıklandı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken, Haniyye’nin, Hamas’ın 32’inci kuruluş yıldönümünde Erdoğan ile bir araya geldiği belirtiliyor. Öte yandan Hamas’ın ‘amansız’ rakiplerinden Muhammed Dahlan, Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ ile en çok aranan terörist listesine eklenerek, 10 milyon lira ödülle arananlar arasına girdi.

Fotoğraf: DHA

‘İslami Direniş Hareketi’nin Arapça kısaltması olan Hamas, 14 Aralık 1987’de, 2000’li yılların başında İsrail tarafından bir hava saldırısıyla öldürülen Şeyh Ahmed Yasin ve arkadaşları tarafından kurulmuştu.

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Hamas’ın 32’inci kuruluş yıldönümü, yönetimi elinde bulundurduğu Gazze Şeridi’nde de yüzlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşle kutlandı.

Hamas karşıtı eski el-Fetih güvenlik şefi, Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ ile aranan teröristler listesinde

Öte yandan İçişleri Bakanlığı dün, terörden arananlar listesini güncelleyerek ‘kırmızı liste’ye Filistin Yönetimi’nin ve Hamas’ın rakibi el-Fetih’in eski güvenlik şefi, Filistinli muhalif Mohammed Dahlan’ın eklenerek 10 milyon lira ödülle arandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘uluslararası casusluk yapma’ suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Mohammed Dahlan, terörden arananlar listesinde ‘Kırmızı’ kategoriye eklendi. Dahlan’ın yakalanması durumunda 10 milyon liraya kadar ödül verilecek. Mohammed Dahlan ile birlikte kırmızı listeye dört, turuncu listeye üç, gri listeye iki olmak üzere toplam dokuz kişi daha eklendi.

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Muhammed Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Ebu Dabi’deki ofisinde. Fotoğraf: Reuters

Dahlan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile yaşadığı çatışmadan sonra 2011’de sürgüne gönderilmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamaya başlamıştı. Dahlan, sürgüne gitmeden önce el-Fetih hareketinin merkez komitesi üyesiydi ve Hamas’a karşı şiddetli bir muhalefet yürütüyordu. Dahlan’ın son zamanlarda Erdoğan’ı da eleştirdiği belirtiliyor.

Reuters’in haberine göre Muhammed Dahlan’ın Demokratik Reform Partisi, bir açıklama yayınlayarak Türkiye’nin liderlerini ‘aranan terörist’ olarak ‘kırmızı liste’ye alması, kınandı. Açıklamada, şöyle dendi: “el-Fetih hareketi içinde yer alan Demokratik Reform Partisi, Türkiye’nin kararını Filistinli lider Muhammed Dahlan’ın suikast ile katledilmesi için bir kışkırtma olarak görmektedir. Partimiz, Erdoğan rejimini Türkiye içinde ve dışında kovuşturma niyetinde olduğunu ilan eder.”