Hamas ‘anlaştık’ dedi, İsrail yalanladı: Bedelini ödeteceğiz

Hamas ve Filistin’deki ikinci büyük silahlı grup olan İslami Cihad ortak bir açıklama yaparak İsrail ile ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. İsrail ise anlaşma iddiasını yalanladı: “İsrail Hamas’a bu şiddetin bedelini ödetecek.”

ABD, Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşımış, İsrail ise bu durumu protesto eden Filistinlilere saldırmıştı. O günden bu yana şiddeti artarak devam eden saldırılarda binlerce insan yaralanmış, 61 kişi de öldürülmüştü.

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BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail ordusu, ‘roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak’ başlatıldığını açıkladığı operasyonda, Gazze Şeridi’ndeki toplam 60 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Hamas ve İslami Cihad da yaptıkları ortak açıklamayla İsrail tarafına düzenlenen roket ve havan topu saldırılarını üstlendi.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, taraflar arasında ateşkesin sağlandığı söylense de, İsrail herhangi bir ateşkes anlaşmasına varıldığı iddialarını reddetti.

Hamas’ın Gazze yönetimi başkan yardımcısı Halil el Hayya, “Son birkaç saat içerisinde arabulucuların devreye girmesiyle Gazze’de ateşkese geri dönüş üzerinde uzlaşı sağlandı” dedi. Hamas’ın ardından Gazze’deki ikinci en büyük silahlı grup olan İslami Cihad örgütü de ateşkesin sağlandığını ifade etti.

Ancak İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, “İsrail durumun kötüye gitmesini arzu etmiyor. Fakat bu şiddeti başlatanlar durdurulmalı” dedi.

İsrail devlet televizyonuna konuşan Katz, “İsrail Hamas’a bu şiddetin bedelini ödetecek” diyerek bir ateşkes anlaşmasına varıldığı iddialarını reddetti.

Salı günü başlayan ve çarşamba gününün ilk saatlerinde de devam eden çatışmalar için, ‘bölgede 2014 yılında bu yana yaşanan en büyük askeri hareketlilik’ değerlendirmesi yapıldı.

AA’ya göre üç Filistinli öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada vurulan hedefler arasında bir askeri bina ile roket üretim merkezinin de bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, salı günü 70 roket ve havan mermisinin İsrail tarafına atıldığı ve bunların çoğunun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Roket saldırısında üç İsrail askerinin yaralandığı bildirilirken Gazze’ye yönelik misilleme saldırısında ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.

AA ise İsrail’in saldırılarında üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da dün başlayan roket saldırısı sonrası yaptığı ilk açıklamasında “Saldırılara karşı ordu güçlü bir yanıt verecektir” demişti.

Bölgede yaşanan askeri hareketlilikle ilgili Birleşmiş Milletler’in de acil olarak toplanması bekleniyor.

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, toplantı çağrısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenlik Konseyi, İsrailli sivilleri hedef alan bu son saldırılara karşı öfkelenmeli ve tepki göstermelidir” açıklamasını yaptı.