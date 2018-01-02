Hamaney sessizliğini bozdu: İran’ın düşmanları iş başında

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkeyi kasıp kavuran protesto eyemlerinden ‘İslam cumhuriyetinin düşmanları’nı sorumlu tuttu.

Reuters’in bildirdiğine göre Hamaney, web sitesinde, şöyle dedi: “Son günlerde İran’ın düşmanları nakit para, silah, siyaset ve istihbarat aygıtı gibi çeşitli araçlarla İslam cumhuriyetiyle uğraşmak için iş başında.”

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İran’ın dini lideri, ‘vakti gelince’ halka hitap edeceğini de belirtti.

Ülkedeki ekonomik sorunları ve yolsuzlukları protesto eden gösteriler geçen perşembe günü Meşhed kentinde başlamış, ardından ülke geneline yayılmaya başlamıştı.

2009 yılında dönemin cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yeniden seçilmesine yönelik protestolardan bu yana ülkede görülen en kapsamlı eylemlerde şu ana kadar polis en az 14 kişi hayatını kaybeti.