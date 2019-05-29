Hamaney: ABD ile masaya oturmayacağız

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile yeni bir nükleer görüşme ve füze programları için görüşme masasına oturmayacaklarını açıkladı. Hamaney’in sözleri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD ile yaptırımların kaldırılması karşılığında, görüşme yapmanın mümkün olduğu açıklamasının ardından geldi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Hamaney’in resmi web sitesinden duyurulan açıklamasında, şu sözlere yer verildi: “Daha önce de söylediğimiz gibi Amerika ile görüşme yapmayacağız. Çünkü görüşmelerin bir yararı yok ve zarar veriyor.”

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Cumhurbaşkanı Ruhani ise bugün İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, “Yaptırımların kaldırılması ve taahhütlerin yerine getirilmesi karşılığında görüşme mamasına dönülür, kapı kapalı değil” demişti.

Hamaney’in açıklaması ise Ruhani’nin bu sözlerinden birkaç saat sonra yayınlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de dün, “ABD ile görüşme yapmak gibi bir çaba içinde olmadıklarını” söylemişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, önceki günkü Japonya ziyareti sırasında, İran ile nükleer anlaşmanın iptali sonrası ilişkilerin gerildiği ve Basra Körfezi’nde tansiyonun yükseldiği bir ortamda, “İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine yeniden başlamanın mümkün olduğunu” açıklamıştı.