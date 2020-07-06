Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: İki kişi hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi öldü, iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Başpınar Mahallesi’nde suyu odun ve kömür ile ısıtılan bir hamamda, karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucu Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli fenalaştı.

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112 Acil Servis ekipleri, dört kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan İsmail ve Şahin Kaya ise Sungurlu’daki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.