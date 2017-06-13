Hamamda Fransız turistlere taciz davasında iki kişiye hapis cezası

İstanbul’un Karaköy semtinde iki yıl önce bir hamamda iki Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen dört çalışandan ikisine hapis cezası verildi.

4 Mart 2015 tarihinde Zelda S. ve Florine L’ye cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen dört kişinin ‘basit cinsel saldırı’ suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapsi isteniyordu.

‘Hep erkekler vardı’

Şubat ayındaki duruşmada ifade veren Florine L. şunları söylemişti: “Rastgele bir hamama gittik. Kadın ve erkek karışık olarak burayı kullanabileceğimiz söylendi. Kız arkadaşım Zelda S.’yle soyunma odasına girip üstümüzü çıkardık. Altımızda mayo üstümüzdeyse havlu vardı. Erkek arkadaşlarımız başka bir kabine gitti. Biz içeride hiç kadın görmedik. Hep erkekler vardı. Daha sonra içlerinden biri Zelda’yı kese ya da masaj için yanına çağırdı. Ancak Zelda tek gitmek istemedi benimle gitmek istedi. Zelda’yla çağıran kişinin yanına gittik.”

‘Saçma ve komik geldi’



Göğüslerini peştamalle kapattığını ve omuzlarında da havlu olduğunu anlatan L. şöyle devam etmişti: “Hamam çalışanı iç çamaşırımızı çıkarmamızı istedi, bize saçma ve komik geldi. Çıkarmak istemedik. Hamam kültürünü bilmediğimiz için böyle bir şey olabileceğini düşünerek iç çamaşırımızı çıkardık. Göbek taşına yattığımızda tamamen çırılçıplak kalmıştık. Sanık mahrem yerlerime dokundu. Rahatsız olduğumu söyledim. Biraz İngilizce ve beden diliyle iletişim kurdum ve ‘No’ dedim. Benimle ilgilenen kişi sanıklardan O.C.’dir’ demişti.

‘Kabinde de taciz ettiler’

L., arkadaşı Zelda’nın da mahrem bölgelerine dokunulduğunu gördüğünü söylemişti: “Bunu kendim gördüm. Kabine geçtiğimde yine çıplak kalmam istendi. Aynı şeyleri, tacizi burada da yaşadım. Kabinde bizi taciz eden genç olan iki sanıktır. Kabinde beni taciz eden İ.K.’dır. İlk aşamada bana tacizde bulunan kişi de sanık O.C.’dir. Sanık C.A.’ysa arkadaşım Zelda’ya kese yapan ve tacizde bulunan kişidir. Şikayetçiyim.”

”Anormal’ olduğunu söylediler’

İki gün sonra şikayette bulunmalarının hatırlatılması üzerine şikayetçi L., şöyle cevap vermişti: “Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Erkek arkadaşlarımızın tamamen soyunmadığını onlara farklı bir uygulama yapıldığını öğrendik. Türk arkadaşlarımıza da hamamda yaşadıklarımızı anlatınca ‘Anormal’ olduğunu söylediler. Hepsini değerlendirdik ve bana yapılanın cinsel saldırı olduğu kanaatine vardım.”

Cafer A. ve Osman C.’ye ceza çıktı

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre davanın karar duruşmasına yalnızca tutuksuz sanık Ahmet K. katıldı.

Turist kadınların avukatları, sanıkların müvekkillerinin yabancı olmasından faydalandıklarını belirterek, “Türk hamam kültürünü bilmemelerini kötüye kullanmışlardır. Kendilerine iftira atmasını gerektirecek hiçbir neden yoktur” dedi.

Sanık avukatıysa müştekiler ve tanıkların ifadelerinin çeliştiğini söyleyerek, “Biz bu hamamın kurban olarak seçildiğini düşünmekteyiz. Ayrıca bir insan kendisine karşı suç işlendiğinde bunu anlar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şikayette bulunulması kötü niyete işaret etmektedir” diye konuştu.

Sanık Ahmet K.’ysa “Kötü bir amaç gütmeden mesleğimi icra ettim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme, sanıklar Ahmet K. ve İbrahim K.’nin atılı suçu işlediklerine dair kesin ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Sanık Cafer A.’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan beş yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı gerekçesiyle cezayı yedi yıl altı aya çıkardı. Bu cezada da iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığa altı yıl üç ay hapis cezası verdi.

Diğer sanık Osman C.’yse, ‘cinsel saldırı’ suçundan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı gerekçesiyle cezada artırım yapan mahkeme cezayı 10 yıl altı aya çıkardı. İyi halden sanığa indirim yapan mahkeme sanığa sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verdi.