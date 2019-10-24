Hamam böceklerinden kurtulmak isterken bahçesini havaya uçurdu

Brezilya’da bir adam hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu. Patlama evin güvenlik kameralarına yansıdı.
Brezilya’nın güneyinde Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Cezar Schmitz, bahçesini istila eden hamam böceklerinden kurtulmak için önce böcek ilacı kullandı.
İlaçtan sonuç alamayınca toprağın altına yuva yapan hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açarak içini benzinle doldurdu.
Kazdığı çukura yaktığı kibriti atan Schmitz’in bahçesinde patlama meydana geldi.