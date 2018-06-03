Haluk Levent zamanaşımına uğramış dosya nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Müzisyen Haluk Levent, 12 yıl önceden kalan, zamanaşımına uğramış bir dosya nedeniyle gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan Levent serbest bırakıldı.

AA, İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘resmi evrakta sahtecilik’ iddiasıyla arandığı belirtilen Levent’in, Çankaya’da bir otelde kaldığı sırada gözaltına alındığını duyurdu.

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Kişisel Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Levent, savıcılığa çıkarıldıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığını, herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Levent şöyle dedi: “Arkadaşlar valla bi şey yok. İki buçuk dakikada oldu her şey.. Ülen yine TT olduk be… Yalnız iştahları açık ne çok insan varmış. Ne yaptım ülen size? ‘Gözaltına alındı’ diyorsun da ‘Savcının yanında iki buçuk dakika kaldı sonra çıktı’ niye demiyorsunuz ey haber siteleri !!!”

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Levent, “Mağduru oyuna” diyen bir Twitter kullanıcısınaysa şu yanıtı verdi: “Mağduru oynamak bana yakışmaz.. Savcının suçu yok.. Sorun sistemde.. 12 yıl önceki zamanaşımına uğramış bir imza bana soruluyorsa sorun sistemdedir…”