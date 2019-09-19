Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi oyuncu’ adayı

Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisindeki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri’nin ‘en iyi erkek oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi.
Bugün açıklanan listede 21 ülkeden 11 kategoride 44 aday yer aldı.
Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Şahsiyet’ dizisinde Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Müjde Ar gibi isimler de oynamıştı.
‘Agah Beyoğlu’ adlı alzheimer hastası bir karakteri canlandıran Bilginer’in başrolü olduğu 12 bölümlük dizi, IMDB’de 9.1 puan aldı.
Ödül töreni, 25 Kasım 2019’da ABD’nin New York kentinde yapılacak.