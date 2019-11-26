Haluk Bilginer Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi

Haluk Bilginer, Amerika’nın New York kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi.

Ödülün ‘kendisinden çok Türkiye’ye gittiği için sevindiğini’ söyleyen Bilginer, AA’ya şöyle konuştu: “Çok iyi hissediyorum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.”

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2018 mart ayında yayınlanan internet dizisi Şahsiyet’in başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere paylaşmıştı. Kadroda ikiliye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur eşlik etmişti. Dizide alzheimer hastası bir adam ve mesleğe yeni dahil olmuş bir polisin yollarının kesişme öyküsü anlatılıyor.