Halle Berry trans erkeği canlandırmayı düşündüğü için özür diledi: Kendi hikayelerini kendileri anlatmalı

Oyuncu Halle Berry gelen tepkiler üzerine özür dileyerek trans erkek rolünde yer alacağı filmden vazgeçtiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Hafta sonunda katıldığı Instagram canlı yayınında yeni çekilecek bir filmde trans erkeği canlandıracağını açıklamıştı.

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Tepkiler üzerine Twitter hesabından özür açıklaması yayınlayan oyuncu şunları söyledi: “Bir cisgender (doğuştan sahip olduğu biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyeti aynı olan kişi) kadın olarak bu rolü canladırmam gerektiğini artık anlıyorum. Trans toplumu kendi hikayelerini anlatma imkanına sahip olmalı. Bu anlamda bana birkaç gündür rehberlik eden eleştirel sohbetler için minnettarım. Dinlemeye, kendimi eğitmeye ve hatamdan ders çıkarmaya devam edeceğim. Hem ekranda hem de kamera arkasında daha kapsamlı temsil için çabalayacağıma söz veriyorum.”

Berry’nin bu açıklaması LGBTi+ grupları arasında memnuniyetle karılanırken, diğer söz sahibi insanlara da örnek olması temennisinde bulunuldu.