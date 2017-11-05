Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın pasaportuna el konuldu.

İleri Haber’in haberine göre Baş, parti heyetiyle birlikte Ekim Devrimi’nin 100’üncü yıl etkinliklerine katılmak için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecekti.

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Sabah akşam “Komünistler Moskova’ya” diye bağırıyorlardı…

100 yıl oldu bir kere gidelim dedik, pasaportuma el koydular, gidemiyorum 😊 — Erkan BAŞ (@erkbas) November 5, 2017

Ancak siyasetçinin pasaportuna İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken el konuldu.

Baş, pasaportuna el konulmasına gerekçe olarak kaldırttıkları yurt dışı yasağını gösterdiklerini söyledi: “Daha önce laiklik bildirisi dağıtıp AKP’nin darbeyi fırsata çevirdiğini söylediğimiz için hakkımızda verilen hukuksuz yurtdışı yasağı kararını mahkemede kaldırtmıştık. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili talimatını uyguladıklarını söyleyen polisler tarafından çıkışımız fiilen engellenmiş oldu.”