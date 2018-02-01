Halkın İSKİ ve İGDAŞ’a borcu 5 milyar lirayı buldu, binlerce konutun suyu ve gazı kesildi

İstanbul’da geçen yıl 580 bin 201 konutun suyu, 493 bin 219 konutun ise doğalgazı kesildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam İSKİ ve İGDAŞ’a geçen yılın kesinti, borç ve tahsil verilerini sordu.

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Yanıta göre 6 milyon 311 bin 485 abonesi bulunan İSKİ, geçen yıl 580 bin 201 konut ve işyerinin suyunu faturaları ödemediği için kesti. İSKİ abonelerinin kuruma olan borcu toplam 4 milyar 938 milyon liraya çıktı.

Yıl boyunca açma-kapama bedeli olarak da toplam 6 milyar 636 milyon 903 bin lira tahsil edildi.

Doğalgazda durum ne?

İGDAŞ da geçen yıl 6 milyon 239 bin 857 abonesinden 493 bin 219’nun gazını faturaları ödemediği gerekçesiyle kesti. Toplam 147 milyon 446 bin liralık fatura zamanında ödenemedi.

İstanbullulardan 13 milyon liralık gaz açma-kapama bedeli tahsis edildi. Yıl sonuna kadar İGDAŞ’a yapılan ödemeler toplam 348 milyon 126 bin 960 lirayı buldu.

‘Zamlar adil değil’

CHP’li Sağlam, her geçen yıl hem faturasını ödemeyen vatandaşların sayısında hem de su ve doğalgaza yapılan zamlarda ciddi artış olduğuna vurgu yaptı.

Sağlam şunları kaydetti: “Suya her ay zam yapılıyor. 2017 yılının başında su birim fiyatı 6.15 liraydı. Bu rakam yılın ortasında 6.52 liraya, yıl sonunda ise 6.55’e çıktı. Her ay enflasyon oranında yapılan zam hiç adil değil. Sayıştay da suyun maliyetini dikkate almadan tarifenin her ay enflasyon oranında belirlenmesini hukuka uygun bulmamıştı. Bu adaletsizlik vatandaşın belini iyice büktü Doğalgaz faturaları da bir ailenin en büyük gider kalemi haline geldi. Artık İstanbul’da en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. İstanbul el yakıyor, vatandaş bu gidişatın altında eziliyor.”