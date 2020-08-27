‘Ölüm orucu’ndaki avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti

Halkın Hukuk Bürosu, ‘ölüm orucu’ndaki avukat Ebru Timtik’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Timtik

Halkın Hukuk Bürosu, bugün saat 20:30 sıralarındaki açıklamasında, Timtik’in kalbinin durması üzerine tıbbi müdahale yapıldığını, müdahalenin devam ettiğini belirtti.

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Açıklamada, “Ebru Timtik’in nabzı durdu. Doktorların kalp masajı yaptıklarının bilgisini aldık” dendi.

Büro, saat 21:10 sıralarındaki paylaşımında ise 238 gündür ‘ölüm orucu’nu sürdüren avukatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nisandan beri ‘ölüm orucu’ndaydı

Timtik, 20 Mart 2019’da ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat, 3 Şubat’ta açlık grevine başlamış, 5 Nisan’dan itibaren de bunu ‘ölüm orucu’na çevirmişti. Timtik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutuluyordu. Dava Yargıtay aşamasında.