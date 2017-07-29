Halkın Hukuk Bürosu: Gülmen ve Özakça zorla hastaneye götürüldü, müdahale yok 

Halkın Hukuk Bürosu, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın kendi istek ve iradeleri dışında hastaneye götürüldüğünü öne sürdü.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça eylemlerinin 143’üncü gününde.

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Halkın Hukuk Bürosu’nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki eğitimcinin zorla bir üniversite hastanesine götürüldüğü belirtilerek “Ancak müdahaleye izin vermedikleri için bilinçleri açık olduğu sürece müdahele edilmeyeceği söylendi” dendi.