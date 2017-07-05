‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’: Laiklik bildirisi dağıtan CHP’li Atıcı’ya fezleke

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen sene dağıttığı ‘Laikliği Kazanacağız’ başlıklı bildiride geçen ifadeler nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

Birgün’den Gökay Başcan’ın haberine göre, geçen yıl ekim ayında sekiz Birleşik Haziran Hareketi (BHH) üyesi İstanbul’da ‘Laikliği Kazanacağız’ başlıklı bildiriyi dağıtırken gözaltına alındı.

CHP’li Atıcı da gözaltındakilere destek olmak için bildirileri Mersin’de dağıttı. Atıcı hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

Bildiride geçen, ‘Geleceğimize ve laikliğe sahip çıkacağız’ sözlerinin hükümeti rahatsız ettiğini ve bunun üzerine hakkında fezleke hazırlandığını belirten Atıcı şöyle konuştu: “Üstünden bir sene geçmesine rağmen tam da ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptığımız sırada açılması çok manidar. Bir kez daha neden yürüdüğümüz ortaya çıktı. Bu ülkede adaletin olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. AKP hükümeti muhalif olan herkesi sindirme, susturma politikalarına devam ediyor. Bu açılan davaların hepsi siyasi, hukuki hiçbir yanı yok. Bu ülkede laikliği savunmak kadar doğal ne olabilir?”

‘Adalet Yürüyüşü’nün ilk gününden beri yürüdüğünü belirten CHP’li vekil, “Her gün yaklaşık 15 bin kişi yürüyor. Muazzam bir enerji var. Bu yürüyüş, korku çemberinde yaşayan insanlar için bir umut oldu. Burada yürüyen insanların sadece yüzde 10’u mağdur. Diğerleri sıranın kendisine geleceğini bildiği için yürüyor. Hepimiz için adalet gerekiyor, herkes için yürüyoruz” dedi.