Halkevleri’nden İBB önünde su zammı eylemi: Aklınızdan çıkarın

Halkevleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önünde İSKİ’nin su zammını protesto etti.

Fotoğraf: DHA

İSKi, 2020 için hazırladığı bütçesinde suya yüzde 20 zam öngörmüştü. Zam teklifi İBB Meclisi’nin 28 Kasım’daki oturumunda görüşülecek. Zammın 1 Aralık’tan itibaren geçerli olması bekleniyor.

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İBB, elektrik ve doğalgaz zamları sonrası İSKİ’de maliyet artışı yaşanması nedeniyle suya zam yapıldığını bildirdi. Halkevleri üyesi 20 kişilik grup, bugün Fatih ilçesinin Saraçhane semtindeki belediye binası önünde toplandı.

Grubun İBB’nin giriş kapısı önünde beklemesine izin verilmedi. Grupla polis arasında itişme yaşandı. Bunun üzerine eylemciler, İBB’nin yan kapısına gitti.

‘Zammı çekin’ talebi

Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, kentte yaşayan milyonlarca emekçinin yalnızca musluktan değil paketlenmiş içme suyuna da para verdiğini söyledi.

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“İBB, Hamidiye suyunu satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır” diyen Yıldırım, bunun mümkün olduğunu savundu.

Halkevleri yöneticisi, “İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız” ifadelerini kullandı.