Halkbank’tan ‘Atilla’ uyarısı: Hukuki süreç bitmedi, kimse itibarımızı zedelemesin

Halkbank, ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada eski yöneticisi Hakan Atilla’yı suçlu bulan jüri kararı üzerine bir hatırlatma bir de uyarıda bulundu.

Atilla, ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan suçlu bulunmuştu.

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Halkbank’ın açıklamasında temyiz süreci hatırlatılarak hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığı hatırlatıldı.

Mahkemenin banka hakkında bir karar almadığına vurgu yapılan açıklamada kamuoyuna şu uyarı yapıldı: “Henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanunu’nun ‘İtibarın Korunması’ başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.”

Tüm işlemlerde uluslararası standartlara uygun şekilde şeffaf hareket edildiğini savunan Halkbank şöyle devam etti: “Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”