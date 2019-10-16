Halkbank’tan ABD’ye iddianame tepkisi: Emsali görülmemiş yetki aşımı

Halkbank, ABD’nin banka hakkında yargı süreci başlatmasının, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye’ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olduğunu belirterek, haksız olarak nitelediği dava ile ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Halkbank ayrıca sermayesinin yüzde 51’i kamuya ait bir banka olarak, her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıkta olduğunu duyurdu.

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı operasyonun ardından ABD Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını açıklarken, dün de ABD’li savcılar Halkbank’ı ABD yaptırımlarını delmekle suçladı ve iddianameyi açıkladı.

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasında, “Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar… ‘Barış Pınarı Harekatı’ sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır” dendi.

“Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır” diyen Halkbank dava süreci boyunca yurt içi ve yurt dışında, bankanın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında bankacılık kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçlerin başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarının da aranacağını açıkladı.

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“Bahse konu iddianamenin, yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.”

Banka açıklamasında ABD’li King & Spalding ile Exiger şirketlerine Halkbank tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız inceleme sonucunda bankanın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metodlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığının belgelendiği ve bulguların da OFAC’a bildirildiği ifade edildi.

‘Emsali görülmemiş yetki aşımı’

Halkbank’ın ABD’de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı’nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisinin olmadığının belirtildiği açıklamada, iddianame düzenlenmesinin ’emsali görülmemiş’ bir hukuki yetki aşımı olduğu belirtildi.

Banka açıklamasında “İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edilmiştir” denilerek şöyle devam edildi:

“İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, Bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmamıştır.”

Atilla davasına ait temyiz sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatıldığı kaydedildi.